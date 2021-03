D'Avila: "Osimhen sta bene"

Interviste 1 Marzo 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Victor è pronto a scendere in campo per Sassuolo-Napoli"





Interviste1 Marzo 2021Corriere dello Sport"Victor è pronto a scendere in campo per Sassuolo-Napoli" "Osimhen sta bene ed è pronto a scendere in campo per Sassuolo-Napoli". Lo ha dichiarato William D'Avila, agente del centravanti azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club. "Victor si allena ogni giorno e migliora. Ci ho parlato oggi e vuole fare di tutto per portare il Napoli in Champions League. È stato sfortunato in questo ultimo periodo ma lo conosco e vi garantisco che è concentrato sul termine della stagione. Appena si sbloccherà sotto porta ritornerà quello di prima. Victor ha un rapporto ottimo con i compagni e tutti i componenti del Napoli".