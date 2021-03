Mertens segna e corre ad abbracciare Starace

Cronaca 28 Febbraio 2021 Fonte: Area Napoli



Il magazziniere del Napoli, grandissimo amico del belga, oggi festeggia il suo compleanno





Cronaca28 Febbraio 2021Area NapoliIl magazziniere del Napoli, grandissimo amico del belga, oggi festeggia il suo compleanno Il Napoli va in gol e sblocca il match del "Maradona" contro il Benevento. A siglare la rete dell'uno a zero è l'uomo più atteso di questa sfida, Dries "Ciro" Mertens che da autentico rapace dell'area di rigore approfitta della tutt'altro che irreprensibile difesa beneventana e batte Montipò in scioltezza. La gioia di Mertens è evidentissima e ne approfitta per festeggiare con Tommaso Starace, grandissimo amico del belga che tra l'altro quest'oggi festeggia il suo compleanno. Occasione migliore non poteva esserci.



Una gioia del gol che non veniva assaporata ormai da tanto, troppo tempo e questa sicuramente non poteva essere buon nè per lui e nè per il Napoli. Ora, per fortuna questa gioia è stata ritrovata e dovrà essere alimentata anche nelle prossima occasioni. Gli azzurri vogliono assolutamente ritrovare una posizione di classifica più dignitosa rispetto a quella attuale. Per fare ciò bisogna ottenere delle vittorie e Gattuso e la sua squadra lo sanno molto bene.



Il Napoli va in gol e sblocca il match del "Maradona" contro il Benevento. A siglare la rete dell'uno a zero è l'uomo più atteso di questa sfida, Dries "Ciro" Mertens che da autentico rapace dell'area di rigore approfitta della tutt'altro che irreprensibile difesa beneventana e batte Montipò in scioltezza. La gioia di Mertens è evidentissima e ne approfitta per festeggiare con Tommaso Starace, grandissimo amico del belga che tra l'altro quest'oggi festeggia il suo compleanno. Occasione migliore non poteva esserci.Una gioia del gol che non veniva assaporata ormai da tanto, troppo tempo e questa sicuramente non poteva essere buon nè per lui e nè per il Napoli. Ora, per fortuna questa gioia è stata ritrovata e dovrà essere alimentata anche nelle prossima occasioni. Gli azzurri vogliono assolutamente ritrovare una posizione di classifica più dignitosa rispetto a quella attuale. Per fare ciò bisogna ottenere delle vittorie e Gattuso e la sua squadra lo sanno molto bene.