Dries Mertens ha molto da festeggiare: non è solo tornato titolare dal primo minuto nella gara contro il Benevento (vinta poi per 2-0), ma ha anche staccato la sua 250esima presenza con la maglia azzurra in Serie A. E quale modo migliore per celebrare che segnare il primo gol che ha sbloccato il match? Il belga ha ritrovato il campo e il sorriso e anche la moglie, Kat Kerkhofs, ha voluto omaggiarlo con una storia speciale su Instagram.Il guizzo di Mertens ha permesso agli uomini di Gattuso di andare in vantaggio nel derby campano e la moglie del belga non ha saputo nascondere tutta la sua gioia e la sua soddisfazione. "Ha fatto gol proprio questo qui: 1-0", ha scritto in una storia Instagram. L'immagine è abbastanza eloquente da parlare da sola e raffigura un adesivo con le fattezze di "Ciro" Mertens attaccato al portabagagli di un'auto immersa nel traffico di Napoli. Davanti e sopra tutto, svetta un altro simbolo della città partenopea: il Vesuvio. "Non posso scappare da lui", ha aggiunto Kat con una battuta.