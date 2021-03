Napoli-Benevento: le probabili formazioni

Cronaca28 Febbraio 2021Corriere dello SportTra i pali per gli azzurri dovrebbe tornare Ospina Dopo l'eliminazione in Europa League, il Napoli cerca il riscatto in campionato e riceve il Benevento per il 24° turno di Serie A. La squadra di Gattuso è in settima posizione in classifica con 40 punti e ha pareggiato una sola volta in campionato. Gli azzurri, in 11 gare casalinghe, hanno collezionato 7 vittorie, un pari e 3 sconfitte. Il Benevento di Pippo Inzaghi, invece, ha 25 punti in graduatoria e viene da tre pareggi consecutivi, contro Sampdoria, Bologna e Roma.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Demme, Elmas, Lobotka, Cioffi.



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: F.Inzaghi. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Caldirola, Pastina, Tello, Dabo, Diambo, Insigne, Gaich, Moncini, Sau.