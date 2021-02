Insigne a C'è posta per te

Nuovi ospiti per l'ottava puntata di C'è posta per te. Dopo Stefano De Martino e Renato Zero, ospiti della nuova puntata di Maria De Filippi saranno Gerry Scotti e Lorenzo Insigne. Il conduttore, diventato da poco nonno, regalerà un momento davvero speciale ad un suo fan. Il capitano del Napoli farà lo stesso con un suo tifoso. Insigne è il terzo calciatore ospite dell'attuale stagione di C'è posta per te dopo Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Sia Scotti che Insigne saranno i regali di sorprese magiche che emozioneranno anche i telespettatori.