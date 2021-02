Rifinitura a Castelvolturno per gli azzurri

Cronaca27 Febbraio 2021Corriere dello SportManolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo Mattinata di sudore per il Napoli: a Castelvolturno gli azzurri hanno lavorato in vista della sfida tutta campana contro il Benevento di domani pomeriggio (ore 18.00). La squadra di Gattuso si è allenata sui campi 1 e 2, iniziando la seduta con una fase di riscaldamento. Dopo di che, è arrivato il momento di lavoro tattico suddiviso per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Buone notizie sul fronte coronavirus: come riportato dallo stesso club, "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra".