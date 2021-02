Napoli consigli per gli acquisti

Tabellino 26 Febbraio 2021 Fonte: Redazione



I tasselli mancanti alla squadra azzurra e qualche nome in scadenza





Tabellino26 Febbraio 2021RedazioneI tasselli mancanti alla squadra azzurra e qualche nome in scadenza







Difesa: Maksimovic in scadenza. D'Ambrosio dell'Inter potrebbe essere un'opzione

Se dovessimo dare un consiglio a De Laurentiis per un acquisto estivo per prepararsi al meglio alla stagione 2021-2022, la nostra scelta ricadrebbe su Luca Caldirola, attualmente in forza al Benevento di Pippo Inzaghi. Il cartellino del difensore centrale, con una già discreta esperienza in Serie A che era già stato legato ai colori del Napoli prima dell'inizio della passata stagione, si attesta attualmente sui due milioni di euro e fa di Caldirola un ottimo elemento da aggregare alla difesa. La questione principale però è rappresentata sempre dai terzini. Destro: Hysaj è in scadenza, Di Lorenzo è il titolare, ma l'acquisto di D'Ambrosio farebbe al caso del Napoli considerata la sua abitudine a giocare sia a tre che a quattro e la capacità di poter giocare su entrambe le fasce. In attesa dei rinnovi di Maksimovic e Hysaj, il Napoli deve pensare almeno a un centrale e due terzini: uno per fascia se vuole essere competitivo in tutte le competizioni. Il contratto di Koulibaly è storia nota ed è stato rinnovato; i tifosi del Napoli sperano che non sia successo solo per poi poter vendere il difensore a un prezzo consono alla sua enorme qualità. Se il Napoli vuole costruire una squadra vincente il 24enne franco senegalese è imprescindibile.



Centrocampo e attacco: i numeri parlano chiaro. Serve più qualità

Da quando Dries Mertens si è fermato a causa di diversi infortuni consecutivi, l'attacco del Napoli ha perso smalto e sicurezza. Ovvio che stiamo parlando di uno degli attaccanti più prolifici in Italia degli ultimi cinque anni, che ha raggiunto e superato i goal di Diego Armando Maradona al Napoli, ma ciò non basta. Se il Napoli vuole competere per i piani più alti sia in campionato che nelle varie coppe, serve qualità anche fra le seconde linee. Dopotutto lo confermano le quote delle



Il centrocampo sembra essere l'unico reparto dove i partenopei hanno la stessa qualità e quantità delle squadre più forti del campionato, anche se Bakayoko è in scadenza il prossimo giugno. La società è sicuramente invitata a fare di più rispetto al mercato di riparazione



In qualsiasi modo finirà la stagione del Napoli quest'anno, ci sono delle certezze: la rosa va completata. Oltre al problema terzini che ormai affligge la squadra di De Laurentiis da oltre tre stagioni, c'è da rifare il look alla difesa, e iniziare a pensare all'età di molti calciatori bandiera dei partenopei. In Serie A potrebbero esserci diverse opzioni allettanti a basso costo e in scadenza a giugno 2021.Se dovessimo dare un consiglio a De Laurentiis per un acquisto estivo per prepararsi al meglio alla stagione 2021-2022, la nostra scelta ricadrebbe su Luca Caldirola, attualmente in forza al Benevento di Pippo Inzaghi. Il cartellino del difensore centrale, con una già discreta esperienza in Serie A che era già stato legato ai colori del Napoli prima dell'inizio della passata stagione, si attesta attualmente sui due milioni di euro e fa di Caldirola un ottimo elemento da aggregare alla difesa. La questione principale però è rappresentata sempre dai terzini. Destro: Hysaj è in scadenza, Di Lorenzo è il titolare, ma l'acquisto di D'Ambrosio farebbe al caso del Napoli considerata la sua abitudine a giocare sia a tre che a quattro e la capacità di poter giocare su entrambe le fasce. In attesa dei rinnovi di Maksimovic e Hysaj, il Napoli deve pensare almeno a un centrale e due terzini: uno per fascia se vuole essere competitivo in tutte le competizioni. Il contratto di Koulibaly è storia nota ed è stato rinnovato; i tifosi del Napoli sperano che non sia successo solo per poi poter vendere il difensore a un prezzo consono alla sua enorme qualità. Se il Napoli vuole costruire una squadra vincente il 24enne franco senegalese è imprescindibile.Da quando Dries Mertens si è fermato a causa di diversi infortuni consecutivi, l'attacco del Napoli ha perso smalto e sicurezza. Ovvio che stiamo parlando di uno degli attaccanti più prolifici in Italia degli ultimi cinque anni, che ha raggiunto e superato i goal di Diego Armando Maradona al Napoli, ma ciò non basta. Se il Napoli vuole competere per i piani più alti sia in campionato che nelle varie coppe, serve qualità anche fra le seconde linee. Dopotutto lo confermano le quote delle scommesse calcio , e anche i risultati sportivi: sono sempre le squadre con panchina lunga ad arrivare fino alla fine nelle competizioni. Lunga che però deve significare qualità, non soltanto quantità. Petagna è un ottimo giocatore, un centravanti che però fa un altro tipo di lavoro rispetto al belga, più incostante in campo ma molto più goleador. Urge quindi un altro attaccante da almeno 15 goal a campionato. Al momento nomi non ne sono stati fatti, ma il sacrificio di Milik, oltre ad alleggerire il monte ingaggi stagionale, deve pur servire a qualcosa. Lo stesso Victor Osimhen è un attaccante dal potenziale enorme, ma il Milan con Ibra e Rafael Leão , e la Fiorentina con Ribery e Vlaovic ci dimostrano che serve un calciatore affermato “sotto” la cui ombra far crescere il ragazzo.Il centrocampo sembra essere l'unico reparto dove i partenopei hanno la stessa qualità e quantità delle squadre più forti del campionato, anche se Bakayoko è in scadenza il prossimo giugno. La società è sicuramente invitata a fare di più rispetto al mercato di riparazione di gennaio . Certo, i tifosi partenopei non sperano che si prenda Donnarumma, in scadenza con il Milan al 2021, ma un acquisto per reparto sembra doveroso, anche nell'ottica di creare le basi per un nuovo ciclo qualora Gattuso dovesse abbandonare la panchina azzurra, cosa che pare molto probabile.