Cronaca26 Febbraio 2021SkyLa gara non fu disputato lo scorso 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino degli ospiti Dopo l'eliminazione del Napoli dall'Europa League contro il Granada, c'è la data della partita d'andata contro la Juventus a Torino che non si giocò perché l'Asl di Napoli bloccò la trasferta degli azzurri. La sfida di andata tra bianconeri e azzurri (il ritorno si è già giocato, con la vittoria della squadra di Gattuso), che non fu disputato lo scorso 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino degli ospiti, si giocherà il prossimo 17 marzo (nello stesso giorno alle 15.00 verrà recuperata anche la sfida tra Torino e Sassuolo rinviata), molto probabilmente con inizio alle 18.45. Lo apprende l'Ansa in ambienti della Lega calcio di Serie A. Quella settimana anche la Juventus non avrà impegni, perché il ritorno contro il Porto si disputerà il 9 marzo e gli eventuali quarti di Champions sono in programma a inizio e metà aprile.



