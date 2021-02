Napoli-Granada: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta di Europa League





Meret 6 - Immobile sul colpo di testa di Montoro, ma era quasi impossibile da parare. Poi il Granada smette di attaccare.



Rrahmani 5 - Nella posizione che l'ha consacrato a Verona…l'indecisione nel non stringere maggiormente nello scalare su Montoro nell'azione del pari - non s'intende con Maksimovic, e sono guai. Una scivolata elegante su Molina nella ripresa, ma non cambia molto.



Maksimovic 5 - Mura Molina all'8', colpisce male - ma era difficile - nel finale di primo tempo. Chiude male un corner alla mezz'ora e regala un pallone a Gonalons, sul gol c'è poca comunicazione con Rrahmani sulle marcature. (Dal 46' Ghoulam 6,5 - È utile nel crossare tanti palloni al centro dell'area, per lo più bassi vista la carenza di centimetri. Almeno fisicamente sembra più attivo di altri, nel finale sfiora anche il gol)



Koulibaly 5,5 - Si prende cura di Kenedy quando Elmas non riesce, e lo guida in una posizione non sua. Mette una pezza dopo un'ora, scivola perdendo palla e alla fine ne esce bene. Blocca Foulquier in contropiede nel finale, ma non è esente da errori.



Di Lorenzo 5,5 - Ha maggiore libertà per accelerare sulla fascia, ma non fa seguire una spinta adeguata. Nella ripresa in una linea a quattro è più bloccato, ma riesce a mettere un buon cross per Mertens.



Bakayoko 5,5 - Recupera il pallone che vale il vantaggio, inizia chiudendo le linee di passaggio avversarie poi fisicamente cala ci ha abituato da tempo. Battaglia nei contrasti, plateale la spinta sul gol annullato. Poi qualche fallo di troppo.



Fabian 5,5 - Eteki va ad infastidirlo quando deve avviare l'azione, costringendolo a girare al largo o a smistarla dietro. Perde Molina nel recupero del primo tempo e, pur avendo 14 anni in meno, non riesce a raggiungerlo. Preso in mezzo anche nella ripresa, segna il 2-1 rischiando comunque di farsi rimontare. Al 73' è in buona posizione, col destro la manda su Marte.



Elmas 5 - Deve sacrificarsi in una posizione non sua, ma è pimpante nel puntare l'avversario. Difensivamente da rivedere i posizionamenti sui cambi di gioco, lascia troppi metri per il cross di Foulquier. Nella ripresa gioca in un ruolo più consono, si divora il 2-1 davanti a Rui Silva. (Dal 60' Mertens 6 - Gattuso gli chiede mezz'ora alla ricerca di due gol, la gira di testa e la mette fuori. Poi si fa anticipare su una rimessa di Ghoulam: pur se non al 100%, si rende pericoloso)



Zielinski 6 - Tre minuti e va subito in gol con una percussione centrale, Gonalons non lo mantiene e lo soffre in pressing. Anticipato da Rui Silva al 40', nella ripresa prende un calcione da Herrera e offre una buona serpentina che sfocia in un destro osceno di Fabian, sfiora il palo nel recupero.



Insigne 5,5 - Più stretto vicino al centrocampo, il tiro a giro al 12' è fuori luogo. Al 34' altro pallone respinto, poi punizione deviata sulla traversa. Serve l'assist del 2-1 a Fabian, la voglia da sola non basta.



Politano 5,5 - Ruolo non propriamente suo, ma non dà punti di riferimento e svaria sul fronte offensivo: ci prova di destro ad inizio ripresa ed è impreciso, Insigne prova a lanciarlo in profondità e viene anticipato. Buono il controllo per liberare Elmas al 52'.



Gattuso 5 - Se la gioca a viso aperto, con tutti i limiti possibili per via delle assenze, ed il coraggio paga col vantaggio di Zielinski. L'approccio sembra buono nonostante non si possa chiedere esplosività fisica, ma centralmente il Granada soffre. Linee strette tra i reparti, ma mancata marcatura stretta sull'inserimento di Montoro per il pari: è quello che voleva il Granada, segnare e pressare. Da quel momento sembrano più evidenti le confusioni tattiche, con altrettanta nebbia offensiva - la punizione di Insigne al 34' è estemporanea. La partita si incattivisce, il Napoli non riesce a trovare spazi centrali e - non avendo punte vere - viene costretto ad agire sulle fasce: il Granada fa una cosa semplice e annulla il Napoli. Si ravvede dopo 45' dell'obbrobbio Elmas esterno sinistro con la difesa a tre, ma il Granada - che non è speciale, anzi perde uomini in successione: le assenze colpiscono tutti, non solo il Napoli - semplicemente è più ordinato e ha maggiore voglia. E minore tasso tecnico: il gol del 2-1 mette a nudo il livello degli avversari, atleticamente finiti, e dà una scossa ad una squadra che inizia a dominare l'avversario dopo avergli concesso l'area di rigore ed il gol nel primo tempo. Il forcing finale serve solo ad aumentare rimpianti e dubbi sul fatto che possa - o magari debba - continuare così. Una gara in meno alla fine della stagione, ed ufficiosamente della sua avventura in panchina.

(claudio russo)