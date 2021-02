Insigne in visita al suo murales

Insigne, che ha ripostato tra le proprie stories Instagram una pubblicazione della moglie, è raffigurato mentre mima un cuore con le mani e in questo cuore dipinto di rosso c'è il numero 100, gesto ispirato al suo ultimo record. La piazzetta è diventata ormai un vero e proprio luogo di culto dopo la scomparsa di Maradona lo scorso novembre e si trasforma sempre più in un angolo di città completamente dedicato ai campioni azzurri.







Lorenzo Insigne non poteva mancare la visita al murales a lui dedicato nell'ormai famoso largo dei Quartieri Spagnoli, lo stesso che accoglie già gli omaggi dedicati a Maradona, Dries Mertens e Marek Hamsik . L'opera per il capitano azzurro è stata ultimata ieri e reca questa dedica: "Lorenzo il Magnifico, sei uno di noi".Insigne, che ha ripostato tra le proprie stories Instagram una pubblicazione della moglie, è raffigurato mentre mima un cuore con le mani e in questo cuore dipinto di rosso c'è il numero 100, gesto ispirato al suo ultimo record. La piazzetta è diventata ormai un vero e proprio luogo di culto dopo la scomparsa di Maradona lo scorso novembre e si trasforma sempre più in un angolo di città completamente dedicato ai campioni azzurri.