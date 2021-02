Mertens torna ad allenarsi in gruppo

Cronaca23 Febbraio 2021MediasetLa situazione infortunati, comunque, resta problematica in attacco. Contro il Granada, mancheranno Petagna, Lozano e Osimhen ictor Osimhen in mattinata si è sottoposto agli esami clinici presso la Clinica Pineta Grande, con i dottori Alfredo Bucciero e Elpidio Pezzella, che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente. La buona notizia, per Gattuso, è che Dries Mertens, acciaccato da metà dicembre per l'infortunio alla caviglia subito contro il Cagliari, è rientrato dal Belgio e si è allenato in gruppo.



La situazione infortunati, comunque, è sempre problematica per gli azzurri. In attacco, contro il Granada, mancheranno sicuramente Petagna, Lozano e Osimhen. Ancora out anche Ospina, Manolas, Hysaj e Demme, anche se gli ultimi due hanno svolto parte della seduta in gruppo e potrebbero recuperare almeno per la partita di domenica prossima contro il Benevento.



Il tutto mentre il morale non è certo dei migliori con un Gattuso ormai separato in casa e sicuro, a questo punto, di un addio a fine stagione. Addio rimandato di qualche mese solo perché De Laurentiis non ha intenzione di prendere un traghettatore e perché i nomi caldi per il Napoli del futuro (Italiano e Juric) sono impegnati alla guida di Spezia e Verona.



