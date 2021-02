Gasperini: "Mi aspetto un buon Napoli "

Interviste20 Febbraio 2021Sito ufficiale Atalanta"A sedici giornate dalla fine non può essere decisiva, però cominciano a essere partite importanti" Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli della 23ª giornata della Serie A TIM 2020/2021. “Una partita così importante come quella che ci aspetta contro il Napoli è l'ideale per non caricare di troppi pensieri la gara con il Real Madrid: è il modo migliore per mettere tutta l'attenzione sulla gara di domani che è importante per il campionato. Veniamo da una buona settimana di lavoro, adesso torniamo a giocare nuovamente al ritmo di tre partite in otto giorni”.



Di fronte una squadra che ha 40 punti come l'Atalanta, anche se con una partita in meno, e che recentemente è già stata affrontata due volte in Coppa Italia. “Mi aspetto un buon Napoli come sempre. È una squadra forte, con qualità e valori. Il fatto di esserci incontrati di recente due volte rende fresche le conoscenze di pregi e difetti di entrambe le squadre. Sono state due buone partite da parte nostra, ma domani si riparte da capo. A sedici giornate dalla fine non può essere decisiva, però cominciano a essere partite importanti. Noi è indubbio che abbiamo voglia di fare bene in campionato. E la gara di Cagliari è stata positiva sotto questo aspetto”.



