È morto Mauro Bellugi. Giocò anche nel Napoli

Cronaca 20 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Nello scorso dicembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe per complicazioni legate al Coronavirus





Cronaca20 Febbraio 2021Corriere dello SportNello scorso dicembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe per complicazioni legate al Coronavirus







"La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Bellugi per la scomparsa del caro Mauro", ha scritto il Napoli su Twitter, ricordando l'esperienza di Bellugi in maglia azzurra.



Lutto nel mondo del calcio: stamattina è morto a 71 anni Mauro Bellugi, ex difensore di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e della nazionale di calcio. Bellugi è deceduto stamattina all'ospedale Niguarda di Milano in seguito a un'infezione. Nello scorso dicembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe per complicazioni legate al Coronavirus. Dopo l'intervento Bellugi aveva rilasciato svariate interviste, mostrando ancora un carattere da guerriero e con tanta voglia di intraprendere un percorso di riabilitazione: le complicazioni però sono andate aumentando nelle ultime settimane, fino al decesso di stamattina."La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Bellugi per la scomparsa del caro Mauro", ha scritto il Napoli su Twitter, ricordando l'esperienza di Bellugi in maglia azzurra.