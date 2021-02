Granada-Napoli: arbitra Karasev

Cronaca17 Febbraio 2021Il MattinoDue precedenti con gli azzurri, entrambi in Champions, per il fischietto russo: una vittoria e una sconfitta Torna a dirigere il Napoli Sergey Karasev, il fischietto russo di 42 anni tra gli arbitri più esperti in questa edizione dell'Europa League. Per il fischietto russo i connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin come assistenti mentre al VAR ci sarà Vitali Meshkov assistito da Sergei Ivanov.



