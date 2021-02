I convocati per la trasferta in Spagna

Cronaca17 Febbraio 2021Corriere dello SportGattuso chiama 6 Primavera per l'Europa League col Granada Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha diramato la lista delle convocazioni in vista della gara di domani sera contro il Granada, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L'allenatore azzurro deve fare a meno di tanti elementi, tra infortuni e Covid, come Ospina, Manolas, Koulibaly, Demme, Mertens, Lozano e Petagna. Per questo Gattuso "pesca" dalla Primavera, convocandone sei: Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, D'Agostino e Cioffi. Questo l'elenco completo: Portieri: Contini, Idasiak, Meret; Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka; Centrocampisti: Bakayoko, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski; Attaccanti: Cioffi, D'Agostino, Insigne, Labriola, Osimhen, Politano.