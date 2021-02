Martinez: "Granada atteso da appuntamento storico"

Interviste17 Febbraio 2021Corriere dello Sport"Il Napoli è una big del campionato italiano, una squadra piena di talento, con uno spirito competitivo e giocatori di esperienza" Il Napoli dopo la vittoria in campionato contro la Juventus è atteso alla prova Granada in Europa League. Giovedì andrà in scena l'andata dei sedicesimi di finale e in conferenza stampa il tecnico degli spagnoli, Diego Martinez, ha presentato la sfida contro Gattuso: "Il Napoli è una big del campionato italiano, una squadra piena di talento, con uno spirito competitivo molto alto e giocatori di esperienza. Affronteremo la partita con serenità e fiducia perché abbiamo un gruppo straordinario di giocatori. Avremo bisogno di tutte le nostre risorse e dovremo essere molto camaleontici nelle due sfide. È un appuntamento storico, viviamo un momento molto bello ed entusiasmante e non vediamo l'ora di giocare. Si gioca su 180 minuti e raramente si risolve tutto nella prima partita. Chi giocherà è la cosa che conta di meno, conta la squadra e la voglia di vincere" ha detto. Al Granada mancheranno Suarez, Soldado e Milla.



