Variante Covid B.1.525, smentita notizia su Osimhen

Cronaca 17 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il direttore del laboratorio per i tamponi azzurri: "Non né parlerei neanche se fosse di un Gennaro Esposito"





Cronaca17 Febbraio 2021Corriere dello SportIl direttore del laboratorio per i tamponi azzurri: "Non né parlerei neanche se fosse di un Gennaro Esposito" L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II "smentisce categoricamente la notizia" circolata in città "che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall'Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525". Lo rende noto l'ateneo partenopeo in una nota in cui precisa, inoltre, che "non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy". L'Azienda ospedaliera Federico II stigmatizza il comportamento di chi "diffonde notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalità dell'Azienda", conlcude la nota.



"La possibilità di isolare la variante a Napoli è arrivata grazie al supporto dello staff del laboratorio di virologia e l'Istituto Pascale. Variante portata da Osimhen? La smentita è già stata fatta in relazione ad un qualunque abbinamento, siamo tenuti a rispettare il segreto professionale oltre alle leggi sulla privacy". Così Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che analizza i tamponi del Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. "Non possiamo dire nulla a riguardo, e non lo farei né per Victor Osimhen, né per Gennaro Esposito. Certo, se ci fosse una variante che fa segnare di più gli attaccanti varrebbe la pena di cominciare a venderla (ride, ndr)...".