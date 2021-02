Gattuso è tornato dal suo barbiere di fiducia

Cronaca 15 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Io scherzavo, Carmine non parla mai, sono stato io che ho fatto una battuta in televisione"





Cronaca15 Febbraio 2021Corriere dello Sport"Io scherzavo, Carmine non parla mai, sono stato io che ho fatto una battuta in televisione"



Gattuso torna dal barbiere e mostra il nuovo look

Dopo il taglio fai da te, l'allenatore azzurro è tornato dal suo barbiere di fiducia e tramite i social ha mostrato il suo nuovo look: "Non si può più scherzare. Io scherzavo, Carmine non parla mai, sono stato io che ho fatto una battuta in televisione"- ha detto Gattuso, in un video pubblicato proprio dal suo barbiere.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALIPERTA CARMINE ⚽️✂️ (@aliperta_carmine)



Il look sfoggiato da Gennaro Gattuso in occasione della sfida contro la Juventus non è passato inosservato, soprattutto sul web, dove si sono scatenate tante ironie. Ma a svelare il perché dei baffi ci ha pensato lo stesso allenatore del Napoli. Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post partita Ringhio ha rivelato: "Non avevo voglia di andare dal barbiere, parla troppo e volevo stare da solo così ho avuto la brillante idea di farmi prestare il rasoio elettrico da Valerio Fiori. Secondo me glielo avevano regalato nel 2003. Mi ha lasciato un buco sulla parte destra e non potevo andare in giro così. Ora sembro Buzzanca quando faceva il film “L'arbitro”.Gattuso torna dal barbiere e mostra il nuovo lookDopo il taglio fai da te, l'allenatore azzurro è tornato dal suo barbiere di fiducia e tramite i social ha mostrato il suo nuovo look: "Non si può più scherzare. Io scherzavo, Carmine non parla mai, sono stato io che ho fatto una battuta in televisione"- ha detto Gattuso, in un video pubblicato proprio dal suo barbiere.