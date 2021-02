Giuffredi: "Hysaj a giugno andrà via"

L'agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:



“Elseid Hysaj tra un paio di settimane sarà a disposizione, il fatto che sia sceso in campo per festeggiare la vittoria fa capire quanto sia attaccato alla maglia del Napoli nonostante il contratto in scadenza, vale anche per Maksimovic.



4-2-3-1? Tutti dicevano che il Napoli non poteva giocarci contro le squadre forti, eppure con questo modulo ha fatto una buona partita. Se Gattuso ha tutti a disposizione, è un modulo che può fare tranquillamente.



Hysaj è agli ultimi mesi a Napoli, il suo cammino finirà al 30 giugno.



Di Lorenzo e Mario Rui ancora a Napoli? Hanno rinnovato l'estate scorsa, hanno scadenza nel 2025: noi manteniamo gli impegni contrattuali, sarà scelta del club fare diversamente. Noi rispettiamo il contratto e davanti ai ragazzi c'è un percorso importante.



Faraoni, Giuseppe Pezzella e Biraghi per il futuro? Parlare di mercato è prematuro, non sappiamo chi è la guida tecnica e non possiamo capire chi sarà accostato al Napoli. Sulla fascia sinistra ci sono due giocatori di cui il calcio italiano sentirà parlare: Pezzella del Parma e Parisi dell'Empoli arriveranno a livelli importanti.



Napoli su Pezzella e Parisi? Non so, però anche su Faraoni dicevo che sarebbe stato una sorpresa. E Pezzella e Parisi in un paio di anni saranno in una big”.



“Veretout? Jordan è stato un calciatore che è sempre piaciuto al Napoli, hanno provato a cercare di prenderlo poi con il Covid non ci sono state le possibilità dal punto di vista economico.



Fonseca ha chiesto di tenerlo? Una cosa è dire che il Napoli ha cercato di prenderlo, ma Jordan era contento di rimanere alla Roma. Fonseca, vedendo l'interesse del Napoli, in estate gli ha detto che sarebbe rimasto ed avrebbe segnato più di dieci gol: ha centrato l'obiettivo, ha avuto ragione lui”