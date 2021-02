Lippi: "Gattuso capace di reinventarsi la squadra"

Marcello Lippi, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. L'ex ct degli azzurri ha prima di tutto difeso l'operato di Gattuso, fresco di vittoria contro la Juve: "Ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, sta facendo a meno di Mertens, gli è mancato pure Osimhen, che era stato preso per dare profondità al gioco della squadra, e adesso non c'è Koulibaly. Rino si è dovuto inventare ogni volta la squadra e meno male che ne ha avuto la capacità. Proviamo a fare un conto dei giocatori che sono mancati al Napoli".