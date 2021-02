Carpeggiani: "Bastoni al Napoli ? È prematuro"

Interviste 15 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Se dovessero chiamare gli azzurri sarebbe una grandissima occasione, anche se non c'è stato ancora nessun contatto"





Interviste15 Febbraio 2021Corriere dello Sport"Se dovessero chiamare gli azzurri sarebbe una grandissima occasione, anche se non c'è stato ancora nessun contatto" "Il Napoli è in corsa per tanti obiettivi e con una gara in meno è comunque a 2 punti di distanza dalla Champions League. E considerando tutti i problemi avuti credo stia facendo un buon campionato, anche se è normale cercare il pelo nell'uovo in una piazza simile". Lo ha detto Augusto Carpeggiani, ai microfoni di Radio Marte. L'agente di Simone Bastoni, tra gli altri, ha parlato dell'esplosione del suo assistito con la maglia dello Spezia, con il gran gol al Milan che è stata solo l'ultima perla di una sequela di grandi prestazioni. "Italiano è molto bravo, l'anno scorso lo Spezia era penultimo in classifica di Serie B alla 5ª giornata e ci fu una contestazione pesantissima da parte dei tifosi che pretesero anche un faccia a faccia. Magari in un'altra piazza sarebbe stato sostituito, ma il suo Spezia è nato proprio nelle difficoltà e si vede la mano dell'allenatore".



"Bastoni al Napoli? Prematuro parlarne"

Per Italiano si comincia a parlare di una "grande" panchina "Credo che sia pronto per una big. Ovunque è stato, dalla D fino ad oggi, ha vinto un campionato e ora sta consolidano un lavoro con un'identità importante". Tra le marce in più dello Spezia c'è sicuramente Simone Bastoni: "Il primo anno in A è sempre il più difficile per il grande salto, e Bastoni sta dimostrando che la Serie A non gli va stretta. In Primavera faceva il trequartista, quindi il piede sinistro non è quello di un difensore. Calcia bene anche da fermo ed è quindi una risorsa. Italiano lo ha reinventato, ma iniziò a giocare da quinto a Trapani con Calori, adattandosi ed evolvendosi man mano. Rinnovo? Con il cambio societario ora è difficile, ma non c'è ansia - ha spiegato Carpeggiani -. Il primo pensiero è salvarsi con lo Spezia e consolidarsi in Serie A. Bastoni al Napoli? Non lo so, ora è prematuro, ma se dovessero chiamare gli azzurri sarebbe una grandissima occasione, anche se non c'è stato ancora nessun contatto. Ai tifosi piace? Giuntoli di solito tiene tutto sotto traccia, poi si vedrà. Ora è molto presto" ha concluso il procuratore.