Osimhen, selfie con Cristiano Ronaldo e Buffon

In campo è un tenace avversario ma, al triplice fischio finale dell'arbitro, Victor Osimhen può tornare ad essere un semplice ragazzo - o quasi - di 22 anni che ha la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo e l'opportunità di incontrare tutti gli idoli con cui è cresciuto. Dovrebbe essere successa più o meno una cosa del genere anche al termine di Napoli-Juve, gara vinta dai padroni di casa per 1-0. Al termine del match Osimhen ha svestito la maglia numero 9 del Napoli e si avventurato nello spogliatoio avversario, ben felice di poter fare la conoscenza con i grandi campioni della Juventus.Sui social sono spuntati vari scatti del 22enne nigeriano in compagnia di Cristiano Ronaldo ma anche di Gianluigi Buffon. "Orgogliosa di te", ha scritto la sorella di Osimhen, Blessing, postando la foto nelle sue storie su Instagram. Nonostante la bruciante sconfitta appena subita, il portoghese non si è negato, dimostrando una volta di più di essere un vero campione anche fuori dal campo. Il giovane attaccante azzurro ci teneva a chiedere la maglia a CR7 per coronare una serata dolcissima che, nell'attesa delle altre big, ha riportato il Napoli in alto nella classifica di Serie A.