13 Febbraio 2021



Quante stupidaggini, dettate da assoluta mancanza di autocontrollo e poca dimestichezza calcistica, sono state dette al buon Ringhio ultimamente





E ora, ora che gli diciamo a Gattuso? gli chiediamo di dare le dimissioni? gli chiediamo di strappare il tesserino da allenatore? Quante stupidaggini, dettate da assoluta mancanza di autocontrollo e poca dimestichezza calcistica, sono state dette al buon Ringhio ultimamente. Oggi il tecnico calabrese si è tolto più di un sassolino dalle scarpe e ha dimostrato una cosa fondamentale: al di là dei moduli, dei numeri, sono la coesione, vale a dire il gruppo, lo spirito di sacrificio, la determinazione e il furore agonistico che consentono di raggiungere i risultati desiderati. Spero che sia soprattutto ADL, sempre ammalato di eccessivo protagonismo, a ficcarselo bene in testa una volta e per sempre. Renda l'organigramma societario più consono ai tempi attuali, mettendo gli uomini giusti al posto giusto, limitando le sue uscite allo stretto necessario. Si ricordi, inoltre, che Gattuso è figlio del sud e, per tale ragione, merita un'attenzione più particolare e qualche volta, perché no, una chiusura di occh, o altro ancora.

La partita. Gattuso manda in campo la formazione preannunciata, con una sola sorpresa: durante il riscaldamento s'infortuna Ospina, e al suo posto Meret. Sarà, dopo tanta sfortuna, il colpo di fortuna di Gattuso, perché Meret si rende autore di una grandissima partita.

Sin dalle battute iniziali il Napoli non appare per nulla intimorito. La difesa appare concentrata e ben disposta, mentre a centrocampo Baka, soprattutto nel primo tempo, produce la migliore partita da quando è a Napoli. La mossa, però, che dà fastidio alla Juve è Lozano sulla sinistra. Lo scopo è chiaro: contenere Cuadrado. Il messicano lo fa molto bene, anzi lo annienta. Al 31° l'epidodio che decide la partita. Chiellini commette fallo in area su Rrahmani. L'arbitro, Doveri, dopo aver consultato il Var, decreta il calcio di rigore, che viene trasformato da Insigne con una botta all'incrocio dei pali.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Juve 1-0.

I migliori in campo sono stati Meret e Rramhani. Il primo si è reso protagonista di interventi prodigiosi; il secondo oggi è apparso un muro invalicabile. Ad entrambi 8. Immensa partita del solito Lozano, diventato idolo dei tifosi. Stoico negli ultimi minuti, giocando su un infortunio, 7,5. Bravo Maksi, oggi lontano parente di quello visto a Bergamo, 7. Ottimo Di Lorenzo, che oggi ha sfoderato corsa e intelligenza, 7. Bravo finalmente Baka, soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo qualche errore di troppo, 6,5. Tutti gli altri sufficienti.

Con il morale ritrovato si va in Spagna e c'è più d'una speranza.