Cronaca 13 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Nel corso dell'intervista post-partita di Napoli-Juventus, Gattuso è stato pungolato sul suo nuovo look, che ha incuriosito non poco spettatori e utenti del web. L'allenatore del Napoli, contento dopo la vittoria per 1-0 sui bianconeri ottenuta grazie al gol numero 100 di Insigne, ha raccontato la genesi dei nuovi baffi, nati in realtà per errore: "Non volevo parlare con il barbiere, mi sono fatto prestare il rasoio da Valerio Fiori (il preparatore dei portieri) ed ho lasciato un buco sulla parte destra della barba. Il resto lo potete immaginare...".Poi tra le risate, il tecnico degli azzurri ha aggiunto: "Sapete a chi assomiglio così? A Lando Buzzanca nel film 'L'arbitro'". Di sicuro il nuovo look gli ha portato fortuna!