Interviste13 Febbraio 2021SSC Napoli"Questa vittoria contro la Juve è importante anche per il morale. Adesso bisogna ripartire da qui " Alex Meret protagonista con alcuni interventi decisivi che hanno chiuso la porta alla Juventus: "Siamo contenti e orgogliosi di questa prestazione. Ci siamo riscattati di un periodo non brillante, ma c'è anche grande rammarico per i punti lasciati per strada".



