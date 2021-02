Napoli-Juventus: i voti agli azzurri



Cronaca 13 Febbraio 2021 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Cronaca13 Febbraio 2021CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Meret 7,5 - Chiamato a subentrare in extremis ad Ospina, semplice il sinistro di Ronaldo al 6'. Non ha paura nell'uscire in tuffo anticipando il portoghese, grande istinto e fortuna nel trovarsi al posto giusto su Ronaldo al 49'. Ottimo su Chiesa al 57', al 74' si rifugia in corner. Anche nel finale su Morata salva la porta, ed è in posizione su Ronaldo. Nel finale stringe i denti.



Di Lorenzo 6 - Se ha spazio, arriva anche sul fondo a crossare. Ammonito, Chiesa lo punta in continuazione per indurlo al rosso nel primo tempo. Difensivamente mantiene nella ripresa.



Maksimovic 6,5 - Non sufficiente con l'Atalanta, Cristiano Ronaldo gli agisce alle spalle e inizialmente non lo prende. Mura Bernardeschi al 34' e Morata al 39', e interrompe un'azione offensiva di Danilo al 60'. Si riprende.



Rrahmani 7 - Tra i meno peggio in Coppa Italia, anticipa un cross indirizzato a Morata. Subisce la manata da Chiellini che vale il rigore e qualche suo urlo sovrumano. Anticipa Ronaldo al 62' con un gran colpo di testa, non gli permettere di mettersi a proprio agio. Nel recupero chiude imperiosamente.



Mario Rui 6 - Tiene su Ronaldo al 9', ma Cuadrado è sgusciante qualche metro più largo. Si oppone a Bernardeschi, in fase di passaggio qualche errore. Nella ripresa si ritrova Chiesa, al 57' da posizione invertita libera l'area. Al 70' libera Insigne con una giocata di fino, preciso su Kulusevski in scivolata.



Bakayoko 6 - Unico baluardo difensivo dal centrocampo in su, se solo si muovesse un po' più velocemente della semplice camminata (al 14', ad esempio). I ritmi blandi lo aiutano a restare nel match, si fa sentire in contrasto su Rabiot e su Danilo - sul quale si fa ammonire.



Zielinski 5,5 - Un po' mediano, un po' costruttore di gioco: preferisce avanzare palla al piede, al 40' Lozano lo lancia nello spazio. Non tocca tanti palloni quanti gliene servirebbero. (Dal 64' Elmas 5,5 - Il Napoli non attacca troppo dal momento in cui entra fino alla fine)



Politano 6 - Guadagna un corner con un tiro innocuo, fisicamente soffre Danilo ma si sacrifica molto in fase difensiva. In diagonale riesce a trovare spazi: in avvio di ripresa sguscia e si guadagna dei falli. (Dal 65' Fabian 6 - Più bloccato di Zielinski a centrocampo, si adatta ai ritmi della partita sbagliando poco)



Insigne 7 - Agisce centralmente dopo una decina di minuti a Bergamo, sinistro di prima intenzione al 15'. Rigore di qualità e carattere per il gol numero 100 con la maglia azzurra. Si beve De Ligt al 38', lo blocca Chiellini. Nella ripresa si sposta sulla sinistra, sacrificandosi anche lui in fase di copertura. (Dal'87' Lobotka SV)



Lozano 6,5 - Contro la Juventus segnò il primo gol italiano al debutto, punta la fascia quando Cuadrado gli lascia spazio e spesso si rende pericoloso. Nella ripresa lo rivediamo al 70' con una corsa in solitaria, esce per un problema muscolare a cambi già finiti.



Osimhen 5,5 - Chiellini e De Ligt lo schermano, controlla male un buon pallone al 38' allungandoselo troppo. Utile nel portare via almeno un centrale, favorendo i movimenti dei compagni, ma si limita a questo. (Dal 75' Petagna SV - Non fornisce un grande contributo)



Gattuso 6,5 - Si gioca il tutto per tutto, va all-in con delle scelte molto offensive e con un portiere da cambiare 15' prima dell'inizio. La squadra non è impaurita, quasi bloccata come nelle ultime prove: gli azzurri annusano il pericolo, abbozzano il pressing alto e tengono botta perchè la Juventus non affonda il colpo. Il vantaggio li sblocca, anche perchè i bianconeri concedono per vie centrali. Nella ripresa il centrocampo soffre un po', lo rinfoltisce con Elmas e Fabian ma la gestione non migliora, tanti palloni vengono buttati via. Una prestazione di cuore, di sacrificio, non di eccelsa qualità ma per una volta l'orgoglio viene salvato, stoico nel difendersi di fronte ad una Juventus non meritevole della vittoria, in fin dei conti.

(claudio russo)