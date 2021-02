Insigne, 100 gol in maglia azzurra

Cronaca 13 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca13 Febbraio 2021Corriere dello SportL'esultanza è tutta per la moglie. Il numero 24 ha mostrato la maglia con su scritto “Buon San Valentino, amore mio” “Se ci fischiano un rigore? L'importante è darcelo questo rigore, poi vediamo”. La profezia di Lorenzo Insigne nel pre-partita si è avverata. Il capitano del Napoli ha firmato il gol numero 100 in maglia azzurra battendo Szczesny dal dischetto al 31' della sfida del Maradona contro la Juve. L'esultanza è tutta per la moglie. Il numero 24 ha mostrato la maglia con su scritto “Buon San Valentino, amore mio” prendendosi la personale rivincita con il portiere polacco dopo il penalty calciato fuori nella Supercoppa poi vinta da Pirlo. Insigne è sempre al settimo posto nella classifica dei goleador del Napoli: in testa c'è Dries Mertens con 130 reti.