Pirlo: "Andiamo a Napoli per vincere!"

12 Febbraio 2021 Fonte: Mediaset



"Mi dispiace per Rino ma fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi"





Interviste12 Febbraio 2021Mediaset"Mi dispiace per Rino ma fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi" Una sfida decisiva tanto per lo spirito quanto per la classifica. Per la Juve di Pirlo il match del "Maradona" contro il Napoli è l'occasione per mettere pressione alle milanesi, che continuano a guardare tutti dall'alto in basso: "Sarà una gara importante per entrambe - ha detto il tecnico bianconero in conferenza -. La situazione di Gattuso? Fa parte del nostro lavoro. Mi spiace per Rino, ma io penso ai miei problemi, dovremo cercare di far bene e vincere". Confermata l'assenza di Arthur e Dybala, possibile convocazione in extremis per Bonucci. In attacco ballottaggio Kulusevski-Morata per affiancare CR7.



Sull'importanza della sfida



"Sarà una gara importante per entrambe le squadre. Napoli-Juve è sempre una grande partita e ci sono in palio punti fondamentali".



Sulla situazione di Gattuso



"Fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi. Pensiamo sempre a fare il massimo, le partite sono sempre importanti, poi può capitare che per uno o per l'altro ci siano momenti difficili. Mi dispiace della situazione di Rino, ma penso ai miei problemi e dovremo cercare di fare bene e vincere".



Sulla situazione infortunati



"Arthur verrà valutato di giorno in giorno, speriamo passi tutto in fretta. Dybala sta proseguendo il suo piano di recupero, la data del rientro dipenderà da come si sentirà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Bonucci si tratta di un affaticamento, si allenerà con noi poi valuteremo se portarlo a Napoli o meno. Stesso discorso per Ramsey".



Su McKennie e Morata



"Weston sta abbastanza bene. L'altra sera non era al 100% e valuteremo anche lui oggi, perché ha avuto un problemino all'anca. L'altra sera abbiamo speso tanto, dovremo recuperare le forze. Vedremo chi starà meglio e decideremo come giocare. Alvaro sta meglio, si è allenato in questi due giorni. Potrebbe giocare dall'inizio o entrare a partita in corso in vista degli impegni di Champions League".



Sulla scelta del partner di CR7



"In avanti due giocheranno e uno andrà in panchina. Nelle ultime gare anche a Kulusevski avevo chiesto un certo lavoro in fase difensiva e l'ha fatto benissimo. È un ragazzo che ha motore, sa difendere e ripartire, siamo molto contenti di lui".



Su Bentancur



"Ha avuto l'occasione di calciare contro l'Inter, ma ha preferito il passaggio. Stiamo cercando di lavorare anche su questo aspetto. Lui sta facendo molto bene, siamo contenti delle ultime partite, questa può essere una cosa in più".



Sull'inseguimento a Milan e Inter



"Guardiamo chi abbiamo davanti, ma cerchiamo di pensare solo a noi e al nostro percorso. Il nostro unico obiettivo è vincere e fare bene. Andiamo a Napoli per quello, non per eliminare loro dalla corsa scudetto. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, stiamo recuperando bene dopo la partita contro l'Inter e questa è l'unica cosa che abbiamo in testa".



Su una potenziale 'quota scudetto'



"Serviranno sicuramente più di 80 punti, ma rispetto agli altri anni credo si sia un po' abbassata, a causa dei tanti impegni ravvicinati e per il livello generale del campionato, che è cresciuto".



Sul cambio di passo dopo la vittoria in Supercoppa



"Da quella partita abbiamo intrapreso una percorso di crescita, da lì la squadra ha alzato il livello, ha capito gli errori ed è iniziato un cammino più convincente. Avevamo bisogno di tempo e ora i risultati positivi ci permettono di lavorare meglio".



Sui differenti approcci di gioco nelle ultime partite



"Abbiamo affrontato Roma e Inter in maniera diversa per scelta nostra, ma non significa che dovremo giocare sempre così. Sono scelte mie, che faccio in base all'avversario, ma l'impostazione rimane sempre la stessa: comandare il gioco e pressare alti".



