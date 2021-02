Tifoso si commuove in radio e il club lo invita al "Maradona"

"Quando è scattato l'amore per il Napoli?", hanno chiesto a Vittorio, un super tifoso del Napoli di 80 anni intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. E lui, in diretta telefonica, non è riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere nel ricordare tutte le sensazioni vissute nel tempo per la squadra del suo cuore. Un pianto che ha commosso tutti ed è subito diventato virale sui social, tanto che la "notizia" è arrivata anche al Napoli. E il club azzurro ha invitato Vittorio allo stadio "Maradona", chiaramente una volta che gli impianti sportivi verranno riaperti al pubblico.