KO anche Hysaj e Demme, emergenza totale

11 Febbraio 2021









Cronaca11 Febbraio 2021Corriere dello SportEntrambi hanno già iniziato i rispettivi percorsi di riabilitazione e verranno valutati di giorno in giorno Problemi su problemi per Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli perde altri due giocatori per la sfida di sabato pomeriggio contro la Juve: Hysaj ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra, Demme una elongazione al quadricipite della coscia sinistra. Entrambi hanno già iniziato i rispettivi percorsi di riabilitazione e verranno valutati di giorno in giorno. Emergenza totale per la squadra azzurra: Koulibaly e Ghoulam sono ancora positivi al Covid, Manolas dovrà invece stare fuori per almeno tre settimane per una distorsione alla caviglia destra e Mertens si trova sempre in Belgio per le terapie.



Dopo la gara di Bergamo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18. Coloro che sono andati in campo contro l'Atalanta dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo un lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 in una fase di riscaldamento in campo ed esercitazioni di tiri.



