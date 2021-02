Esonero Gattuso, scommesse chiuse



Sono ore calde per Gennaro Gattuso che, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e una posizione in classifica poco soddisfacente per i tifosi, rischia l'esonero. La situazione tesa in casa Napoli diventa un rebus anche per i betting analyst, con Snai che ha momentaneamente chiuso le scommesse sulla "cacciata" del tecnico, in attesa di sviluppi da Castel Volturno. Nel frattempo, però, l'idea Rafa Benitez tiene sempre banco: il suo arrivo, riporta agipronews, è offerto a 4,50, ma i quotisti mantengono in lista anche le ipotesi Sarri e Allegri, tecnici in prima fila per il ritorno a una big di Serie A. I due ex della Juventus sono rispettivamente offerti a 7,50 e 12,00.