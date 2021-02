Voci dal Forum: Mai 'na gioia



Cronaca10 Febbraio 2021Forum SoloNapoli - DarioUn distacco siderale fra squadra e tifoseria, sempre a parlar di conti e conticini

Si, proprio così, mai 'na gioia. Le ultime al tempo di D10S, che io, seppur giovanissimo, ho vissuto e, soprattutto, ricordo. Altri tempi e altro Napoli, altre emozioni, altro tutto. La squadra e la gente viveva in simbiosi. Si poteva assistere agli allenamenti, c'era il centro Paradiso e quando vi si allenava Diego era uno spettacolo nello spettacolo, la sede della società era a Napoli, tutto era un'altra cosa. Oggi? E che ne parlamm' affà. Un distacco siderale fra squadra e tifoseria, sempre a parlar di conti e conticini e poi...e poi è più facile stringere la mano al presidente degli USA, piuttosto che vedere un allenamento del Napoli. Una tristezza infinita! È normale che in molti la passione vada scemando.

Detto questo, passiamo alla partita che ci ha visti impegnati e perdere contro l'Atalanta. Diciamo subito che l'Atalanta ha meritato di vincere e giocare la finale contro la Juve. Il Napoli del primo tempo, che si è schierato con un 4-3-3, è apparsa una squadra abulica, molle, imbarazzante e da schiaffi. Si pensi che sul primo goal dell'Atalanta, Zapata, al limite dell'area, ha preso un caffè, fumato una sigaretta, letto il giornale, preso la mira e fulminato Ospina. Il secondo goal è venuto dopo poco ad opera di Muriel. Si era nel primo quarto d'ora. Non ricordo le volte che i bergamaschi hanno mancato il terzo goal.Tante! Il primo tempo si chiude con la Dea in vantaggio di due reti. Al Napoli è andata bene.

Secondo tempo. Gattuso opera qualche sostituzione e cambia il modulo, passando al 4-2-3-1. Le cose vanno un po' meglio e il Napoli riesce ad accorciare con il solito, grande Lozano. Il messicano, grandissimo combattente, prende la palla dal sacco, la riporta a centro e suona la carica. Il Napoli ci crede, sembra rinvigorito, e manca il pareggio con Osimhen. Sul più bello e sulla solita dormita difensiva, l'Atalanta segna il terzo goal e chiude la partita.

Gattuso? Ne parliamo a fine stagione. Parliamo, invece, di loro, di chi scende in campo. Il primo errore di ADL è stato quello di non fare un sano repulisti dopo l'ammutinamento, a cominciare dal capitano. Fidarsi di, come dire, ammutinatori? Errore grave! Chi ti pugnala una volta, è sempre pronto a farlo una seconda volta. C'è bisogno di aria nuova, gente seria, che corra e combatta!

I singoli, e i peggiori. Maksimovic: come fa uno così a giocare in serie A? È un disastro, una sciagura, un concentrato di errori e idiozie. Voto 0. Zielinski: basta aspettare, ché questo è peggio di Godot: non arriverà mai. Alla prima occasione, lo si venda. Voto 1. Mario Rui: suvvia se costui gioca in serie A, chiunque può farlo. Voto 2. Bakayoko: un bradipo è molto più veloce di lui. È il più grande errore di Gattuso. Voto 3. Insigne: non mi lascio abbindolare da qualche golletto e non mi lascio commuovere da qualche lacrimuccia. È il più grosso equivoco del Napoli e il secondo grande errore di Gattuso, perché non si riesce a capire perché debba essere sempre in campo. Per quanto mi riguarda, è 'na pippa molto, ma molto sopravvalutata. Ci toccherà sopportarlo fino a fine contratto, perché non ha acquirenti. Voto 3. E qui mi fermo per carità di patria. Alla prossima!