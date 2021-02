Rahmani: "L'Atalanta ci ha messo sotto pressione subito"

Interviste 10 Febbraio 2021 Fonte: SSC Napoli



"Gli inserimenti da dietro sono stati decisivi e non siamo riusciti a fermarli nel primo tempo. Poi abbiamo reagito"





Interviste10 Febbraio 2021SSC Napoli"Gli inserimenti da dietro sono stati decisivi e non siamo riusciti a fermarli nel primo tempo. Poi abbiamo reagito" Amir Rrahmani analizza la gara di Bergamo: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato. Hanno iniziato forte, posseggono qualità e velocità".



"Gli inserimenti da dietro sono stati decisivi e non siamo riusciti a fermarli nel primo tempo. Poi abbiamo reagito ma non siamo riusciti a pareggiare"



Amir Rrahmani analizza la gara di Bergamo: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato. Hanno iniziato forte, posseggono qualità e velocità"."Gli inserimenti da dietro sono stati decisivi e non siamo riusciti a fermarli nel primo tempo. Poi abbiamo reagito ma non siamo riusciti a pareggiare"