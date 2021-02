Zapata: "Contro il Napoli gara speciale per me"

Interviste10 Febbraio 2021TMW"Perché è stata la mia prima squadra in Italia e in Europa. Ma ora gioco all'Atalanta" Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Per me è sempre speciale affrontare il Napoli perché è stata la mia prima squadra in Italia e in Europa. Ma ora gioco all'Atalanta e darò il 100% affinché possa vincere questa partita".