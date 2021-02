Petagna: "Voglio la mia prima finale"

Interviste 10 Febbraio 2021 Fonte: TMW



"A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore ma devo pensare al Napoli, ai miei compagni e soprattutto a me"





Interviste10 Febbraio 2021TMW"A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore ma devo pensare al Napoli, ai miei compagni e soprattutto a me" Andrea Petagna, attaccante del Napoli, stasera sfiderà la sua ex squadra, l'Atalanta, nelle semifinali di Coppa Italia. Il classe '95 nel pre-partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: "A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore. L'Atalanta è una squadra a cui voglio bene, ai ragazzi e anche al mister. Ma devo pensare al Napoli, ai miei compagni e soprattutto a me che non ho mai giocato una finale. Sono carico".



Andrea Petagna, attaccante del Napoli, stasera sfiderà la sua ex squadra, l'Atalanta, nelle semifinali di Coppa Italia. Il classe '95 nel pre-partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: "A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore. L'Atalanta è una squadra a cui voglio bene, ai ragazzi e anche al mister. Ma devo pensare al Napoli, ai miei compagni e soprattutto a me che non ho mai giocato una finale. Sono carico".