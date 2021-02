Giuntoli: "Siamo tutti con Gattuso"

Interviste10 Febbraio 2021TMW"Ancora in corsa in tutte le competizioni. Poi a fine anno tireremo le conclusioni" "Siamo tutti con l'allenatore". A dirlo, a pochi minuti dal fischio di Atalanta-Napoli, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ai microfoni della 'Rai'. "Crediamo in questo progetto e siamo in lotta in tutte le competizioni. Poi a fine anno tireremo le conclusioni", ha detto.



