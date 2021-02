Mertens resta in Belgio per curarsi

Cronaca9 Febbraio 2021SkyL'attaccante belga non ha infatti ancora pienamente recuperato dal problema fisico riportato nella gara di campionato contro l'Inter Continuano i problemi alla caviglia sinistra per Dries Mertens, che rimarrà ancora in Belgio per proseguire il percorso di riabilitazione: l'attaccante belga non ha infatti ancora pienamente recuperato dal problema fisico riportato nella gara di campionato contro l'Inter e già durante la scorsa settimana aveva raggiunto Anversa per sottoporsi a ulteriori esami e nuove cure. Il rientro di Mertens però slitta ulteriormente, visto che il calciatore rimarrà in Belgio almeno per i prossimi 7-10 giorni per cercare di recuperare pienamente da un infortunio che ormai lo tormenta da quasi due mesi. Un periodo di stop aggiuntivo che lo metterà sicuramente fuori causa per il big match di sabato prossimo in campionato contro la Juventus, oltre alle gare di Coppa Italia ed Europa League contro Atalanta e Granada.



Già durante le festività natalizie il calciatore aveva approfittato della sosta per recarsi in Belgio e recuperare dall'infortunio riportato il 16 dicembre scorso. Al rientro però Mertens non è mai riuscito a recuperare la propria forma migliore, venendo spesso impiegato per brevi spezzoni di gara da Gattuso. L'ultima apparizione dell'attaccante azzurro risale alla gara di Coppa Italia contro lo Spezia del 28 gennaio (match al termine del quale era uscito dal campo con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra), prima di ritornare in patria per una nuova sosta che a questo punto si prolungherà ulteriormente.