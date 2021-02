Atalanta-Napoli: le probabili formazioni



La presenza di Victor Osimhen da titolare 94 giorni dopo l'ultima volta è una possibilità sempre più concreta





Atalanta e Napoli si contendono l'accesso alla finale di Coppa Italia. Una partita da non sbagliare per entrambe: i nerazzurri, dopo essere stati in vantaggio di tre reti già nel primo tempo contro il Torino nell'ultimo turno di campionato, si sono fatti rimontare e hanno perso terreno in zona Champions, gli azzurri nell'ultima gara di Serie A sono andati ko sul campo del Genoa. Dopo lo 0-0 dell'andata allo stadio Maradona, nella semifinale di ritorno in programma mercoledì 10 febbraio (ore 20:45) al Gewiss Stadium le due squadre si giocheranno tutto.



La probabile formazione dell'Atalanta

Emergenza esterni rientrata parzialmente per Gasperini. Se per la sfida al Napoli e per qualche altra partita l'allenatore nerazzurro non avrà a disposizione Hateboer a causa di un problema al piede sinistro, riacutizzarsi di una vecchia frattura riaffiorata nelle ultime settimane che potrebbe anche richiedere un nuovo intervento chirurgico, la buona notizia arriva dal recupero di Maehle, convocato per la partita contro il Napoli dopo essere rimasto fuori per precauzione nell'ultima gara con il Torino a causa di un taglio profondo al piede per il quale sono stati necessari sei punti di sutura. Il giocatore negli ultimi giorni si è allenato a parte ma figura nell'elenco dei convocati. Va considerato che se per qualche motivo il danese dovesse dare forfait all'ultimo, potrebbe spostarsi Gosens a destra con Ruggeri a sinistra, anche se questa soluzione non convince molto l'allenatore nerazzurro, oppure potrebbe allargarsi De Roon o avanzare Toloi. In quest'ultimo caso rimarrebbe scoperta una casella in difesa, in quanto Romero è squalificato. Davanti a Gollini, sicuri di un posto Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo De Roon e Freuler, con Pessina in appoggio alle punte che dovrebbero essere Ilicic e Zapata: panchina per Muriel.



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All: Gasperini



La probabile formazione del Napoli

Dopo l'ultimo periodo delicato, Gattuso e il Napoli si giocano tanto e per questo la sfida con l'Atalanta assume un significato ancor più importante per il club azzurro. La presenza di Victor Osimhen da titolare 94 giorni dopo l'ultima volta è una possibilità sempre più concreta. Per accedere alla finale di Coppa Italia serve fare gol e Gattuso vuole puntare su quello che nei progetti doveva essere il centravanti ideale del suo progetto. Forse un punto di svolta per il giocatore più pagato della storia del Napoli, protagonista fin qui di una stagione travagliata: dall'infortunio alla spalla al Covid, con relative polemiche annesse. Il nigeriano, dunque, dovrebbe giocare al centro del tridente d'attacco insieme a Lozano e Insigne in un 4-3-3 (che potrebbe trasformarsi anche in 4-2-3-1). A centrocampo possibile spazio per Bakayoko, con lui Elmas e Zielinski. Emergenza in difesa: mancano Manolas, infortunato, e Koilibaly, positivo al Covid. Coppia centrale obbligata con Rrahmani e Maksimovic, Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce. In porta Ospina. Dovrebbero essere convocati anche i Primavera Costanzo e Zedadka: si attende l'esito dei tamponi.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All: Gattuso