Gasperini: "Sarà partita diversa rispetto andata"

Interviste9 Febbraio 2021Sky"Ci giocheremo il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: ogni situazione andrà sfruttata al massimo" Atalanta e Napoli tornano ad affrontarsi al Gewiss Stadium, sette giorni dopo lo 0-0 dello stadio Maradona. A Bergamo si gioca il ritorno della semifinale di Coppa Italia, novanta minuti con in palio un posto nella finalissima del 19 maggio. Alla vigilia del match contro gli azzurri, ha parlato Gian Piero Gasperini: "Penso che sarà una partita diversa rispetto all'andata – ha dichiarato l'allenatore nerazzurro ai canali ufficiali del club – Ci giocheremo il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Nella gara d'andata, però, abbiamo visto che siamo competitivi anche contro una grande squadra come il Napoli".



L'Atalanta punta a ottenere una prestigiosa qualificazione alla finale di Coppa Italia anche per riscattare la rimonta subita dal Torino nell'ultima giornata di campionato: "Per fortuna si gioca ogni tre giorni, quindi abbiamo subito iniziato a pensare alla partita successiva – prosegue Gasperini – E questa sarà molto importante, perché ci giocheremo in casa contro il Napoli l'accesso alla finale. È un'opportunità da sfruttare. Per noi conta tanto, così come per loro, perché non capita tutti gli anni di arrivare a giocarsi una finale".



