Anche questa sconfitta contro il Genoa sarà molto probabilmente colpa di Gattuso. Dare la colpa a Gattuso a Napoli è diventata una moda, specie in certi ambienti. Non che non ne abbia il buon Ringhio, ma quelle di chi scende in campo e della società, si fa per dire, sono molto più evidenti. Il cosiddetto presidentissimo, attraverso i suoi giornalai zerbino, grida a più non posso che ha speso tanto e che non si compra se prima non si vende. Che è vitale andare in champions! Gennaio? Solo uscite e niente entrate a gennaio. Detto fatto! I giornalai-zerbino gli fanno eco e dicono, mentendo, che per Osimhen sono stati spesi ottanta milioni. Il vero costo del nigeriano, invece, è di quarantasette. Dimenticano, inoltre, di dire i soldi dovuti agli incassi delle cessioni di Hamsik, Rog e altri, che fine hanno fatto. E questo benedetto tesoretto esiste, o no? Si chiedono, quindi, miracoli a Gattuso, ma il buon Ringhio ancora non è pronto per ciò, si sta attrezzando. Il cosiddetto presidentissimo alimenta una delle sue solite e inutili polemiche, avvelenando tutto ciò che lo circonda. Prende il telefono e chiama allenatori dai quattro continenti. Tutti gli rispondono di no. Nessuno vuole avere a che fare con lui e i suoi contratti chilometrici, ricchi di milioni di clausole. Tutti, tranne uno, Benitez. E ti credo. Allo spagnolo interessa solo la pagnotta. Si racconta che, quando era alla guida del Napoli, lo spogliatoio si dava alla pazza gioia. Sono curioso di vedere come andrà a finire.

La partita. È di facile lettura. Dominio assoluto del Napoli, ma i tre punti vanno al Genoa. Il Napoli paga caro due ingenuità difensive. Il Genoa praticamente vince con due tiri in porta dell'ex Pandev. A niente è valso il goal nel finale di Politano.

Gli azzurri hanno dimostrato una buona condizione atletica e uno spirito combattivo più che buono. In questi casi non mi va di fare una graduatoria fra bravi e meno. Dico solo che quel Manolas sembra essere d'argilla. Ogniqualvolta si scontra con un avversario ha sempre la peggio e sembra essere investito da un autotreno. Eppure proviene dalla terra del possente Achille. Che pacco ci ha rifilato la Rom!

Bene, a meno di eventuali, quanto improbabili miracoli, direi che il quarto posto è andato. Il Napoli, però, visto contro il Genoa, mi lascia qualche speranza, nonostante la sconfitta. Allora, su con la vita, e armiamoci di coraggio! Mercoledì a Bergamo con il giusto spirito. La finale è a un passo e si può prendere. In Europa League a vendere cara la pelle, ricordando che in champions si va anche vincendola. Un po' di ottimismo. Su con la vita!

P.S. Pare che il cosiddetto presidentissimo, per la Pasqua che si avvicina, si stia attrezzando al meglio per la questua.