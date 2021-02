Gattuso: "Abbiamo pagato caro gli errori"

6 Febbraio 2021 Fonte: SSC Napoli



"Faccio i complimenti alla squadra per l'impegno e per l'atteggiamento caratteriale. Purtroppo stiamo perdendo gare in fotocopia"





Gennaro Gattuso commenta così la sconfitta azzurra a Marassi.



"Ci siamo fatti gol praticamente da soli. Ci sono stati errori di postura che erano evitabilissimi. Purtroppo giochiamo ogni tre giorni e su certe fasi di costruzione non abbiamo tempo di lavorare tanto".



"Però faccio i complimenti alla squadra per l'impegno e per l'atteggiamento caratteriale. Purtroppo il rammarico è che stiamo perdendo gare in fotocopia. Comandiamo il gioco ma subìamo gol e costruiamo occasioni senza concretizzare".



"I ragazzi stanno facendo di tutto per recuperre dalla stanchezza. Oggi abbiamo rivisto Osimhen con più minuti e con una risposta buona. Noi stiamo facendo di tutto per recuperarlo ma non possiamo usare la bacchetta magica, ci vuole il tempo giusto per rivaerlo al massimo".



"Adesso avremo Atalanta e Juve e quindi ancora partite importanti in stretta successione. Però io vi dico che non sono preoccupato per l'asetto tecnico, piuttosto temo questa ripetitività di partite perse per per ingenuità ed errori. Bisogna guardare avanti e fare di tutto per riuscire a invertire questa statistica e finalizzare le occasioni che creiamo".



