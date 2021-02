Criscito: "La parata di Perin su Demme è eccezionale"

Interviste 6 Febbraio 2021 Fonte: TMW



"Abbiamo mantenuto la concentrazione, peccato solo per il gol subito, perché ci tenevamo a non subirne"





Interviste6 Febbraio 2021TMW"Abbiamo mantenuto la concentrazione, peccato solo per il gol subito, perché ci tenevamo a non subirne" A margine del successo interno sul Napoli, il capitano del Genoa Domenico Criscito è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.



Difensivamente siete stati quasi perfetti. "Di fronte avevamo una squadra forte: sono entrati giocatori di spessore e sapevamo che poteva arrivare la giocata. Abbiamo mantenuto la concentrazione, peccato solo per il gol subito, perché ci tenevamo a non subirne".



Avete concesso al Napoli di giocare esternamente, mai centralmente. L'avevate preparata così? "Sì, anche se sapevamo che il Napoli sugli esterni avesse giocatori tecnici in grado di saltare l'uomo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e di come l'abbiamo preparata. Bisogna continuare così, perché l'errore più grande sarebbe quello di fermarsi".



Un aggettivo per Perin? "Mattia è fantastico. Gliel'ho detto subito dopo la partita: la parata su Demme è eccezionale. Ci trasmette sicurezza, fuori dal campo ci dà tanto, e avere un aiuto di questo genere dalla porta è importante".



A margine del successo interno sul Napoli, il capitano del Genoa Domenico Criscito è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.Difensivamente siete stati quasi perfetti. "Di fronte avevamo una squadra forte: sono entrati giocatori di spessore e sapevamo che poteva arrivare la giocata. Abbiamo mantenuto la concentrazione, peccato solo per il gol subito, perché ci tenevamo a non subirne".Avete concesso al Napoli di giocare esternamente, mai centralmente. L'avevate preparata così? "Sì, anche se sapevamo che il Napoli sugli esterni avesse giocatori tecnici in grado di saltare l'uomo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e di come l'abbiamo preparata. Bisogna continuare così, perché l'errore più grande sarebbe quello di fermarsi".Un aggettivo per Perin? "Mattia è fantastico. Gliel'ho detto subito dopo la partita: la parata su Demme è eccezionale. Ci trasmette sicurezza, fuori dal campo ci dà tanto, e avere un aiuto di questo genere dalla porta è importante".