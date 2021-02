I convocati per la trasferta a Genoa

Cronaca 5 Febbraio 2021 Fonte: SSC Napoli



C'è anche Insigne nonostante non sia al massimo della forma





Cronaca5 Febbraio 2021SSC NapoliC'è anche Insigne nonostante non sia al massimo della forma Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma domani alle ore 20.45. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello ed esercitazione tattica a reparti. Successivamente lavoro tattico col gruppo intero.

Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Fabian ha svolto parte delle visite di routine post covid-19 presso la Clinica Pineta Grande, le stesse proseguiranno nella giornata di domani.



I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.