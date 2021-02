Ghoulam e Koulibaly positivi al Covid

Cronaca 5 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



I primi contagi azzurri (Elmas e Zielinski) risalgono all'incrocio con l'inconsapevole cluster del Genoa nella partita d'andata





Alla vigilia della sfida contro il Genoa a Marassi valida per la 21esima giornata di Serie A, il Napoli di Gennaro Gattuso deve fare i conti con due casi di positività al coronavirus.



Tramite una nota il club azzurro ha infatti annunciato che "Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".



In mattinata il Napoli aveva annunciato anche la positività di Faouzi Ghoulam, anche lui asintomatico e in isolamento presso il proprio domicilio: "Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".







