Cronaca3 Febbraio 2021Forum SoloNapoli - DarioLa partita odierna ha messo in evidenza essenzialmente una cosa: la fisicità nel calcio moderno è prerogativa fra le più importanti, forse la più importante E ora, che vogliamo dirgli a Gattuso? che ha fatto una partita troppo attendista, troppo difensiva? che non ha avuto coraggio? che è una vita che aspettiamo un esterno basso a sinistra? è colpa sua se gli infortunati hanno tempi biblici per il completo recupero? no, non possiamo dirgli niente, meglio tacere. Oggi Gattuso ha giocato l'unica partita che, al momento, può essere giocata contro l'Atalanta, ovverosia una partita intelligente, che ha consentito di limitare eventuali danni. Il risultato odierno, il classico risultato ad occhiali, gli ha consentito di giocarsi il tutto fra una settimana a Bergamo, e scusate se è poco. In una settimana possono succedere tante cose, quindi meglio giocarsi al meglio le proprie carte, e Gattuso l'ha fatto. Con la partita odierna, saranno sicuramente rimasti delusi gli esteti del calcio, ma oggi non è tempo di grande bellezza, ma di essenzialità, di badare al sodo. In bacheca non ci va la grande bellezza, ma i trofei e questi ultimi arrivano solo con i risultati, che nello sport, ma anche in altri campi, è bene metterselo in testa una volta per tutte, sono l'unica cosa che conta. Ha mostrato, inoltre, duttilità tecnica. Ha schierato, infatti, un inedito 3-4-3, confondendo non poco il suo collega Gasperini, che si aspettava la solita difesa a quattro e il solito centrocampo. Certo c'è stato qualche errore, qualche sbavatura, che rientrano nell'ordine delle cose, ma Gasperini ha cozzato contro un muro. Avesse trovato il solito Napoli, sarebbe andato a nozze. Si cerchi, ora, di recuperare definitivamente Osimhen e, soprattutto Fabian, e sarà musica da ascoltare. A proposito di recuperi, da che è andato via De Nicola, sarà coincidenza, sono aumentati gli infortuni e itempi di recupero, ripeto, sono biblici. È stata una buona idea allontanare De Nicola? Non credo. Infine, la partita odierna ha messo in evidenza essenzialmente una cosa: la fisicità nel calcio moderno è prerogativa fra le più importanti, forse la più importante. Calciatori non dotati fisicamente possono giocare solo se hanno mezzi tecnici fantastici, ma i Maradona e i Messi nascono ogni morte di papa. È chiaro, sig. Giuntoli?

Bene, per la partita contro l'Atalanta Gattuso ha schierato una difesa a tre, Manolas, Maksi e K2; a centrocampo Demme e Baka supportati da Hysaj e Di Lorenzo; esterni alti Insigne e Politano con Lozano al centro dell'attacco; Ospina in porta. Qualcuno dirà partita brutta, e chissenefrega. Il risultato di parità, come detto sopra, è stato giusto. Tutti hanno raggiunto la sufficienza, con Ospina migliore in campo.

Ora testa a Genova con il Genoa, poi ci andremo a giocare la finale a Bergamo.

Forza Gattuso, 'a buttata sta passanne!