Interviste3 Febbraio 2021SSC Napoli"Lo 0-0 è un buon risultato e ci consente di giocarci la qualificazione a Bergamo" Elseid Hysaj commenta la gara di andata del Napoli contro l'Atalanta in Coppa Italia.



"Abbiamo cambiato modulo e ci siamo subito adattati. Abbiamo avuto frutti in fase difensiva e siamo riusciti a fermare l'Atalanta".



"Lo 0-0 è un buon risultato e ci consente di giocarci la qualificazione a Bergamo. Siamo sereni e sappiamo di poter fare ancora grandi cose. Il gruppo è compatto e abbiamo tante potenzialità che vogliamo esprimere".



"Si cerca sempre di vincere, ma bisogna anche saper capire quando è il momento di ottenere il meglio dalle partite. Adesso continueremo a stare concentrati gara dopo gara e proseguiremo subito a giocare in campionato"



