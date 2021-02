Ospina: "Una buona prestazione di squadra"

Interviste3 Febbraio 2021SSC Napoli"L'Atalanta gioca benissimo e siamo stati bravi a tener il campo fino alla fine" David Ospina in evidenza questa sera con un paio di interventi importanti che hanno bloccato l'Atalanta.



"Sì, sono contento della prova, oggi non era facile affrontare un avversario così forte. L'Atalanta gioca benissimo e siamo stati bravi a tener il campo fino alla fine".



"Abbiamo anche provato a vincere cercando di ripartire nei momenti migliori, però era fondamentale restare in corsa per giocarci la qualificazione nel ritorno. Adesso pensiamo al campionato e lavoriamo per proseguire il nostro cammino"



