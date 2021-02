De Laurentiis smentisce Repubblica

Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Il presidente del Napoli ha voluto fare chiarezza in merito alle ultime vicende societarie con due tweet. “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E' vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po' tutti quanti”. Il quotidiano aveva ipotizzato - a partire dalla prossima stagione - una possibile rivoluzione del settore tecnico con l'addio del ds, arrivato in azzurro nell'estate del 2015.