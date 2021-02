Napoli-Atalanta: i precedenti

Cronaca 2 Febbraio 2021 Fonte: SSC Napoli



È la settima sfida in casa azzurra in Coppa Italia





Cronaca2 Febbraio 2021SSC NapoliÈ la settima sfida in casa azzurra in Coppa Italia Sarà la nona sfida tra Napoli e Atalanta in Coppa Italia. E' la settima sfida in casa azzurra nella competizione.



Questi i precedenti interni in Coppa Italia:



3 giugno 1973: Napoli-Atalanta 0-2

10 settembre 1978: Napoli-Atalanta 0-0

5 settembre 1982: Napoli-Atalanta 1-0

7 giugno 1987: Napoli-Atalanta 3-0

15 gennaio 2014: Napoli-Atalanta 3-1

2 gennaio 2018: Napoli-Atalanta 1-2