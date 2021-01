Stanziato un milione di euro per lavori al Maradona

Cronaca 29 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



De Luca: "Completeremo l'impianto di videosorveglianza e ristruttureremo il sottopasso"





Cronaca29 Gennaio 2021Corriere dello SportDe Luca: "Completeremo l'impianto di videosorveglianza e ristruttureremo il sottopasso" resto nuovi lavori interesseranno lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo il restyling effettuato per le Universiadi, infatti, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento social del venerdì per tracciare un bilancio sull'emergenza Coronavirus, ha annunciato nuovi investimenti per l'impianto che ospita le gare casalinghe del Napoli.



De Luca annuncia: "Investiremo un milione di euro per lo stadio"

"Stiamo utilizzando alcuni residui delle risorse impegnate per le Universiadi per fare interventi di completamento degli impianti sportivi su tutto il territorio regionale", ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca. Un altro milione di euro che porta a un totale di 25 milioni i fondi spesi dalla Regione per la struttura: "Completeremo l'impianto di videosorveglianza e ristruttureremo il tunnel del miglio azzurro che conduce gli autobus delle squadre all'interno dello stadio"



resto nuovi lavori interesseranno lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo il restyling effettuato per le Universiadi, infatti, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento social del venerdì per tracciare un bilancio sull'emergenza Coronavirus, ha annunciato nuovi investimenti per l'impianto che ospita le gare casalinghe del Napoli.De Luca annuncia: "Investiremo un milione di euro per lo stadio""Stiamo utilizzando alcuni residui delle risorse impegnate per le Universiadi per fare interventi di completamento degli impianti sportivi su tutto il territorio regionale", ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca. Un altro milione di euro che porta a un totale di 25 milioni i fondi spesi dalla Regione per la struttura: "Completeremo l'impianto di videosorveglianza e ristruttureremo il tunnel del miglio azzurro che conduce gli autobus delle squadre all'interno dello stadio"